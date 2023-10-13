Eskişehir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Kentte 21 noktada yapılan denetimlerde 14 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

476 yabancı uyruklu kontrol edildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte 21 ayrı noktada 21 ekip ve 150 personelle huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 476’sı yabancı uyruklu olmak üzere 3 bin 276 kişinin genel bilgi toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Düzensiz göçmenler teslim edildi

Denetimlerde ekiplerce yakalanan 14 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin hangi ülkelerden geldikleri ve nereye gitmeye çalıştıkları ise açıklanmadı.

İnsan kaçakçılarına operasyon

Bu arada, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü cezaevine gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.