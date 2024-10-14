Eskişehir’de arazinin ortasında tabut ve çelenk. Tabutun üzerindeki not polisi harekete geçirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir’de arazinin ortasında tabut ve çelenk. Tabutun üzerindeki not polisi harekete geçirdi

Eskişehir’de arazinin ortasına bırakılan tabut ve çelenk görenleri tedirgin etti. Tabutun üzerindeki "Sıraç, ölümün yakındır" yazısı polisi alarma geçirdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde binaların yan tarafındaki boş arazinin ortasına bırakılan tabut ve çelenk görenleri tedirgin etti.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

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Kim tarafından hangi amaçla bırakıldığı bilinmeyen tabutun üzerinde bulunan “Sıraç, ölümün yaklaştı” yazısı, emniyet güçlerini teyakkuza geçirdi.

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Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda tabutun bölgedeki camiden atıldığı, çelengin ise geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir cenaze törenine gönderildiği öğrenildi.

Kontrollü şekilde açılan tabutun boş olduğu belirlenirken, üzerindeki yazı nedeniyle polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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