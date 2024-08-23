Eskişehir'de asker eğlencesinde polise direnen 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA
Eskişehir'de asker eğlencesinde polise direnen 4 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen bir asker eğlencesinde havaya ateş açılması üzerine olaya müdahale eden polis ekiplerine direnç gösteren 4 kişi tutuklandı.

Olay, 71 Evler Mahallesi Yeşilhat Sokak’ta gerçekleşti. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, sokakta düzenlenen asker eğlencesine polis ekipleri sevk edildi.

Havaya ateş eden grup ile polisler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu esnada, gruptaki bazı kişiler polis memurlarına mukavemet göstererek 3 polis memurunu darp etti.

Yaşanan olay sonrası iki kişi gözaltına alındı, kaçan diğer iki şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Yapılan operasyonla yakalanan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.T.K. (25), İ.K. (21), G.H. (25) ve Ö.K. (27) isimli şahıslar, Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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