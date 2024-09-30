Eskişehir'de çöp eve dönüştürdüğü dairede ölü bulundu

Soruşturma başlatılırken, çöp eve dönüşen dairenin temizlenmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Dikilitaş Mahallesi Hamidiye Sokak'taki dört katlı bir apartmanda meydana geldi. Binanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Bülent Tanrıgüzey'in evinden yayılan kötü kokulardan rahatsız olan bina sakinleri, ev sahibine ulaşamayınca polise haber verdi. Çilingir yardımıyla daireye giren polis ekipleri, Tanrıgüzey'i ölü olarak buldu. Evin tamamının çöplerle dolu olduğu görüldü. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, Tanrıgüzey'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Çöplerle dolu olan evin belediye ekiplerince temizlenip ilaçlanacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.