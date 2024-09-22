Eskişehir’de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gerektiği açıklandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren az bulutlu olacağı, sabah saatlerinde Eskişehir'in güney kesimleri, öğle saatlerinden itibaren ise Kütahya'nın güneybatı kesimleri hariç bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkat

Bahar ve yaz aylarında meydana gelen gök gürültülü sağanak yağışlar esnasında kuvvetli rüzgâr, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklar meydana gelebildiğinden meteoroloji, ilgililerin ve vatandaşların yağış anında dikkatli olması gerektiğini açıkladı.

Öte yandan Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 27 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.