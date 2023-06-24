Eskişehir'de hafif ticari aracın çarptığı 72 yaşındaki kişi öldü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İsa Furkan E. (19) idaresindeki 26 PS 658 plakalı hafif ticari araç, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Yılmaz'a (72) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.
Yılmaz'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.