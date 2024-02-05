Eskişehir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Eskişehir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve onu kullanmaya yarayan aparat ele geçirilirken, bir şüpheli de yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde yaptığı çalışmalar sürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında; Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 1 şüpheliye işlem yapıldı ve şahsın üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 5 adet sentetik ecza Lyrıca hap, 3 adet uyuşturucu extacy hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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