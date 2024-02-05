Eskişehir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde yaptığı çalışmalar sürüyor.
Bu çalışmalar kapsamında; Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 1 şüpheliye işlem yapıldı ve şahsın üzerinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda, 5 adet sentetik ecza Lyrıca hap, 3 adet uyuşturucu extacy hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.
Şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.