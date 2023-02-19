19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

20 şişe kaçak içki ve silahla yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 20 şişe kaçak içki ve çok sayıda silah ele geçirildi. 

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 09:45
Takip Et

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu 

20 şişe kaçak içki ve silahla yakalandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli, aracında 20 şişe kaçak içki ve silahla yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte alkol sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. 

Yapılan araştırmada, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu Ayvalı Mahallesi yol ayrımında H.B. idaresindeki araç durduruldu. Şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 20 şişe kaçak yollarla elde edilen içki, 1 adet parçalanmış kurusıkı tabanca, 1 adet yarı otomatik av tüfeği ve 12 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. H.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
1
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
2
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
3
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber. Ankara kulislerinden sızanı Mustafa Balbay açıkladı
5
﻿YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber. Ankara kulislerinden sızanı Mustafa Balbay açıkladı
﻿YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber. Ankara kulislerinden sızanı Mustafa Balbay açıkladı
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
6
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
7
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿İlişkisine onay vermeyen babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
﻿İlişkisine onay vermeyen babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
﻿İlişkisine onay vermeyen babasını öldürüp kayıp ihbarı yaptı 
﻿Taşlı sopalı park yeri kavgası: 6 yaralı
﻿Taşlı sopalı park yeri kavgası: 6 yaralı
﻿Taşlı sopalı park yeri kavgası: 6 yaralı
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Diyarbakır'da kolonları olmayan 40 yıllık bina depremde hasar almadı
﻿Diyarbakır'da kolonları olmayan 40 yıllık bina depremde hasar almadı
﻿Diyarbakır'da kolonları olmayan 40 yıllık bina depremde hasar almadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.