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Yılbaşı gecesi kâbusunuz olmasın. Alkolden zehirlenen kişinin yapması gereken tek şey açıklandı

Yılbaşı gecesi yaşanabilecek en önemli sağlık sorunu kaçak alkol zehirlenmesi olduğunu belirten uzmanlar, “Ölmek ya da kör kalmak istemeyenler hemen hastaneye gitmeli. Metilden yapılan alkol dudak kenarlarında yanma yapar” dedi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 16:05
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Yılbaşında alkolden zehirlenen kişinin yapması gereken tek şey açıklandı

Yılbaşı gecesi kâbusunuz olmasın. Alkolden zehirlenen kişinin yapması gereken tek şey açıklandı
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Yılbaşı gecesi yaşanabilecek en önemli sağlık sorunu sahte alkol zehirlenmesi olduğu biliniyor. Metilden alkolden zehirlenmek görme kaybı yaratabildiği bilinirken ölümle sonuçlanabileceği bildirildi.

Sahte alkol zehirlenmesinin erken belirtileri

-Görme bulanıklığı

-Halsizlik

-Baş ağrısı

-Bulantı,

-Karın ağrısı,

-Kusma,

-Sık nefes alıp verme.

Metil alkol ile beraber eş zamanlı etil alkol alımı olmuşsa bu bulguların ortaya çıkması 30 saatte kadar uzayabilir.

Zaman ilerledikçe erken tanı konulup hızlı şekilde tedavi edilmezse bilinç değişikliği, koma, nöbet, körlük ve ölüm gerçekleşir.

Metil alkolün panzehri etil alkoldür. Hastalarda, metil alkolün karaciğerde yıkılıp hasara neden olan formik asite dönüşmesini engeller. Ortaya çıkmış olan formik asit ise diyalizle vücuttan uzaklaştırılır. Burada zamanla yarış söz konusudur. Tedavi ne kadar gecikirse ölüm ve sakatlık oranı ciddi şekilde artar.

TADINDAN ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Sahte içkiyi tadından anlamak mümkün değil. Tüketilecek içki, mutlaka yetkin bayilerden ve satış noktalarından alınmalıdır. Alındıktan sonra şişenin orijinal barkodu, bandrolü, miktarı, berraklığı, fiyatı, kapağının veya şişenin hasarlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kişiler eğer tüketimden sonra sayılan şikayetleri yaşıyor veya şüphe duyuyorsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

GEÇ KALMADAN ACİLE BAŞVURMALI

Sahte içki içtiğinden şüphelenenler vakit geçirmeden hastaneye başvurmalı. Metil alkol, vücutta etil alkolden çok daha farklı kimyasal maddelere dönüşüyor. Bu alkolün vücutta toksik etkileri görülüyor. Yaklaşık 20 miligram aşıldığında bu etkileri görmeye başlıyoruz. 40 miligramın üzerine çıkıldığında ise çok ciddi toksik etkiler meydana geliyor.

Kişinin semptomların farkına vardığında “Alkoldendir, çok fazla içmişim” deyip geçiştirmemesi çok önemli. Alkolü içtikten sonra her zamanki şikayetler yerine farklı şikayetler hissediyorsa en kısa zamanda sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.

DOKTORA MUTLAKA BİLGİ VERİN

Kişiler, sağlık kuruluşuna başvurduğunda hekimlere ne zaman, ne kadar miktarda alkol tükettiğini mutlaka söylemeli ki hekimler de ona göre önlemlerini alsınlar, ona göre tetkiklerini yapsınlar. Çünkü zaman çok önemli. Erken müdahale ile hastalar kurtarılabiliyor. Hayat kaybı genellikle geç müdahale veya hastaneye başvurulmaması sonucunda meydana geliyor.

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