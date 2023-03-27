27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Motosikleti çalan hırsızı üzerine atlayarak yakaladı

Motosikleti çalan hırsızı üzerine atlayarak yakaladı

Eskişehir’de içerisinde bulunduğu iş yerinin önünden motosikletini çalan hırsızın peşinden tostla koşan iş yeri sahibinin, dengesini bozarak düşürdüğü hırsızı üstüne atlayarak yakaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 15:54
Takip Et

Eskişehir'de motosikleti çalan hırsızı üzerine atlayarak yakaladı

Motosikleti çalan hırsızı üzerine atlayarak yakaladı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay Eskişehir Güllük Mahallesi Alaç Sokak’ta meydana geldi. İş yerinde tost satan Suat Aktaş, paket servisini de motosikletiyle kendisi yapıyordu.  Siparişi hızlı ulaştırmak için motosikletinin anahtarını üzerinde bırakan Aktaş’ın aracı, tost hazırladığı sırada iş yerinin önünden çalındı. Elinde tostla motosikletinin peşinden koşan Aktaş, bir süre kovaladığı hırsızın dengesini bozarak motosikletten düşmesini sağladı. Düşmenin etkisiyle yerde hırsızla birlikte sürüklenen Aktaş, kaçmaya çalışan hırsızı üstüne atlayarak yakaladı. Olayın gerçekleştiği anlar sokak güvenlik kameralarınca kaydedildi.



“BİRİ ŞAKA YAPIYOR SANDIM”
Motosikletinin çalınma anını anlatan iş yeri sahibi Suat Aktaş, “Dükkânda tek başıma duruyordum. Paketim hazır olmak üzereydi, ben de dükkânı kapatıp çıkacaktım. Hızlı olsun diye motorun üzerine anahtarımı bıraktım ve içeriye paketi almaya girdim. Tam paketi hazırlarken motosikletin çalıştığını fark ettim. Birisi şaka yapıyor sandım ve kapıdan baktığım zaman hiç tanımadığım birisi vardı. Beni görünce o da panikledi. Gaza basıp kaçmaya çalıştı. Ben de motosikletin arka çantasındaki lastiklerden çekerek dengesini kaybettirdim. Sonrasında lastik kopunca yerde biraz sürüklendim. Sonra o da dengesini kaybetti ve motosikletle birlikte caddeye doğru sürüklendik. Orada da üstüne atlayarak etkisiz hale getirdim ve polislerin gelmesini bekledim” şeklinde konuştu.



“MOTORUN PEŞİNDEN KOŞARKEN DÜŞÜNDÜM İKİ ÇOCUĞU VAR”
Hırsızın peşinden koştuğu anlarda çocuklarını düşündüğünü söyleyen Aktaş, “Sonuçta burada esnafız, para kazanıyoruz. Yeri geldi kuryelik yaptım ve şimdi de dükkân açtım. Burası ekmek teknesi. İki tane de çocuğum var, ben motorun peşinden koşarken onları düşündüm. Elimde tostla koşuyordum. Buradaki çoğu kurye arkadaşla tanışıyoruz. İlk önce ben hırsızı dövüyorum sandılar. İnsanlar bana tepki gösterdi, ama sağ olsunlar kuryeler dayanışma halinde olduğu için sokakta gören diğer arkadaşlar gelip yardım etti” dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
3
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
4
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Bağ evinde dehşet
5
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
6
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
7
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Afganistan'da intihar saldırısı. 6 kişi öldü
﻿Afganistan'da intihar saldırısı. 6 kişi öldü
﻿Afganistan'da intihar saldırısı. 6 kişi öldü
﻿11 zehir taciri tutuklandı
﻿11 zehir taciri tutuklandı
﻿11 zehir taciri tutuklandı
﻿Çocuklarda sık görülen 3 ortopedik sorun
﻿Çocuklarda sık görülen 3 ortopedik sorun
﻿Çocuklarda sık görülen 3 ortopedik sorun
﻿Sosyal medyada tepki çekti. Polis, köpeği arabaya bağlayıp koşturan vicdansızı arıyor
﻿Sosyal medyada tepki çekti. Polis, köpeği arabaya bağlayıp koşturan vicdansızı arıyor
﻿Sosyal medyada tepki çekti. Polis, köpeği arabaya bağlayıp koşturan vicdansızı arıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.