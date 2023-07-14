Eskişehir’de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Orman Yangınları ile Mücadele komisyonu kararıyla Eskişehir’de ormanlık alanlara girişler 31 Ekim 2023 tarihine kadar yasaklandı.

Eskişehir’de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Vali Vekili Okan Leblebicier’in imzasıyla yayınlanan yasak kararında, resmi mesire yerlerine, orman parklarına, Milli parklara ve tabiat parklarına giriş yasaklandı. Alanların görevlileri, arıcılar, çobanlar, av turizmi organizasyonları yasak çerçevesi dışında tutulurken, ormanlık alanlarda düzenlenen doğa yürüyüşlerinin, bisiklet gezilerinin, sosyal ve sportif etkinliklerin de orman parklarda ve izin verilen yerler dışında yapılamayacağı belirtildi.

aw935238-02.jpgYayınlanan kararda, “Hava sıcaklıklarındaki ani artışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceği öngörüldüğünden 6831 sayılı Orman kanununun 74. Maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi kanununun 9. ve 66. Maddeleri, İç İşleri Bakanlığının 2023/5 sayılı genelgesi uyarınca 31 Ekim 2023 tarihine kadar ormanlara giriş yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması kararının uygulanmasından Orman teşkilatı, bütün kolluk kuvvetleri ve köy muhtarları sorumlu olacağı açıklanırken, yasaklara uymayanlar hakkında adli işlem ve para cezası uygulanacağı belirtildi.

aw935238-03.jpgEskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan yasak kararında piknik yapılmaya açık yerler ise Kocakır Orman Parkı, Eskişehir Şehir Ormanı, Eskişehir Eko Turizm Alanı, Akpınar Orman Parkı, Şelale Orman Parkı, Fidanlık Orman Parkı, İnönü Orman Parkı, Han Orman Parkı, Madensuyu Orman Parkı, Şoförler Çeşmesi Orman Parkı, Kalburcu Orman Parkı, Musaözü Tabiat Parkı ve Yunus Emre Tabiat Parkı olarak açıklandı. (İHA)

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