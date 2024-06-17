Eskişehir'de sokak hayvanlarını besleme alanında yangın

Yangında 40 dönümlük alandaki otlar ve 30 köpek kulübesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tepebaşı İlçesinde Büyük Yangın

Yangın, Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanseverlerin sokak hayvanlarını beslediği ve köpek kulübelerinin bulunduğu otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yoğun dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

40 Dönüm Arazi ve 30 Kulübe Zarar Gördü

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yaklaşık 40 dönümlük otluk alan tamamen yanarken, sokak hayvanlarının barındığı 30 köpek kulübesi de yangında kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, zarar gören sokak hayvanlarının durumu ve yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı bir inceleme yapılacağı bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.