Eskişehir'de tramvay kazası: Polis memuru ağır yaralı, vatman gözaltına alındı

Kaza, Sivrihisar ilçesinde görevli polis memuru L.K.'nin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, E.Ö. tarafından yönetilen SSK-Otogar hattındaki tramvayın çarpmasıyla gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından L.K.'yi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Durumu ağır olan L.K., daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kazanın ardından hastanede tedavisi devam eden polis memuru L.K.'yi ziyaret ederek, hastane yönetiminden bilgi aldı. Vatman E.Ö. ise ifadesi alınmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.