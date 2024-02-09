Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu. 1 tutuklama

Kaynak: İHA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu. 1 tutuklama
Eskişehir’de jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Yakalanan kişinin evinden uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aktarılan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir’in Odunpazarı İlçesi’nde şüpheli bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahsın aracında yapılan aramada, 57 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 1,5 gram esrar, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet pürmüz ve başlığı, 6 adet tabanca mermisi ve 100 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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