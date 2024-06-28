Eskişehir'i sağanak vurdu

Kaynak: İHA
Eskişehir'i sağanak vurdu

Eskişehir'de etkili olan sağanak yağmura karşı vatandaşlar şemsiyeleri ile kendini korumaya çalışırken, hazırlıksız yakalananlar ise çevrede bulunan bina girişlerine ve mekanlara sığınmaya çalıştı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün öngördüğü şekilde bugün Eskişehir sağanak yağışlara teslim oldu.

Yaşanan sağanak yağış vatandaşlar tarafından olumlu şekilde karşılanırken, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezindeki hareketliliğin de azaldığı dikkat çekti.

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Yağışlı hava esnasında dışarıda olan vatandaşların bir bölümü ise yağışa hazırlıksız yakalandı. Islanmamak nereye kaçacağını bilemeyenler sığınacak yer ararken, bazı vatandaşların şemsiyeyle dışarı çıkarak tedbirli davrandığı görüldü.

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Meteorolojinin yayınladığı verilere göre yarın kent genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor.

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