Eskişehirspor lige galibiyetle başladı

Kaynak: İHA
Eskişehirspor lige galibiyetle başladı

2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, deplasmanda Kumlucaspor'u 1-0 mağlup etti.

2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, deplasmanda Kumlucaspor'u 1-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig müsabakaları başladı. Bu çerçevede, bugün Eskişehirspor ve Kumlucaspor karşı karşıya geldi. Kumluca İlçe Stadı'nda oynanan maç, saat 15.00'da başladı. Heyecanlı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda ise Necati Önal'ın 80'inci dakikada gelen golüyle siyah kırmızılı ekip deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

Eskişehirspor önümüzdeki hafta Homurlu 1951 ile karşı karşıya gelecek.

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