Esnaf, alım gücündeki düşüşten şikayetçi: "Kış zor geçecek"

Ferit Çakan, "Eskisi gibi alışveriş yapılmıyor, okul alışverişi dahi kısıtlı. Çantalar alınmıyor, tamir ediliyor" diyerek vatandaşların alım gücünün ciddi oranda azaldığına dikkat çekti.

Çakan, satışların adetsel olarak düştüğünü, ancak ciroda değişiklik olmadığını ifade ederek, masrafların artması nedeniyle kâr oranlarını düşürmek zorunda kaldıklarını belirtti. "Bizde ciro aynı ama masraflar arttı" dedi.

Hamamyolu Caddesi'nde esnaf ise bu yaz, gurbetçilerin alışverişlerinde belirgin bir azalma yaşandığını vurguladı. Esnaf, geçen yaza göre işlerin düştüğünü, fiyatları sabit tutmalarına rağmen gurbetçiler dahil herkesin yüksek fiyatlardan yakındığını dile getirdi. "Okul alışverişleri de geçen yıllara göre çok kısıtlı yapılıyor" ifadelerini kullanan esnaf, özellikle kırtasiye malzemelerinin ön planda olduğunu ve büyük masraflar altında ezildiklerini söyledi.

Sıla Altay, “Bu yaz işlerimiz çok durgundu. Fiyatları düşük tuttuk ama buna rağmen beklediğimiz yoğunluğu göremedik” derken, çocuklar için okul alışverişlerinin büyük ölçüde azaldığını belirtti. “Eskiden caddelerde kalabalık olurdu, şimdi ise sadece birkaç kişi uğruyor” diye ekledi.

Emrah Özuzma da ekonomik sıkıntıların her geçen gün arttığını ifade ederek, “İnsanlar artık çantalarını ve ayakkabılarını tamir ettiriyor, eskisi gibi yoğun alışveriş yok” dedi.

Özuzma, enflasyon oranlarına kıyasla büyümenin çok düşük kaldığını ve esnafın kira, personel maliyetleri gibi artan giderlerle baş edemediğini söyledi.