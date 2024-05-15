Esra Akkaya oğlunun son halini paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Esra Akkaya oğlunun son halini paylaştı
Ünlü oyuncu Esra Akkaya, evlat edindiği Etiyopa’lı oğlu Can Alex’in son halini paylaştı.

Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği 'Şirin' karakteriyle akıllarda yer edinen Esra Akkaya, 2014 senesinde evlat edindiği Etiyopa’lı oğlu Can Alex ile kameralardan uzak bir hayat yaşıyor.

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Sosyal medya hesabından ara sıra paylaşım yapan Akkaya, son olarak oğlu Can ile bir fotoğrafını yayınlayarak takipçilerini şaşırttı.

Esra Akkaya'nın oğlu Can Alex ile fotoğrafı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Takipçileri " Kocaman genç bir delikanlı oldu bile maşallah", " Gördüğüm en güzel manzara olabilirsiniz", " Yerim sizi", " Çok şanslı bir çocuk" şeklinde yorumlar yaptı.

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