Esrarengiz patlamalar mahalleliyi ayağa kaldırdı: Burayı terk edin, olacaklardan sorumlu değilim

Kaynak: İHA
Esrarengiz patlamalar mahalleliyi ayağa kaldırdı: Burayı terk edin, olacaklardan sorumlu değilim
Antalya Manavgat’ta müstakil bir evde yaşanan patlama mahalle sakinlerini sokağa döktü. Yaşananlara isyan eden muhtar Tayyar Yılmaz, "Köylülerim ayaklanmadan ne olur evi boşaltıp, köyü terk edin” diye kiracılara yalvardı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Karacalar Mahallesi’nde yer alan Sıhhiye Kümeevleri mevkisindeki bir müstakil evde patlama meydana geldi.

Patlama sonrası mahalle sakinleri adeta sokağa döküldü.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, patlama nedeniyle yaralanan kimsenin olmadığını, evin camlarının ise kırıldığını tespit etti.

Sokağa dökülen yurttaşlar ise patlama sonrası evden kaçanların olduğunu söyledi.

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HAVAİ FİŞEK KUTUSU PATLAMIŞ

Evde ikamet eden S.D. ile yakınlarıyla yapılan görüşmelerde ise hurdalar arasında bulup eve götürdükleri havai fişek kutusunun patladığı söylendi.

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“KÖYLÜLERİM AYAKLANMADAN EVİ BOŞALTIP KÖYÜ TERK EDİN”

Patlamanın olduğu eve jandarma ekipleriyle birlikte giren Karacalar Muhtarı Tayyar Yılmaz, hane halkına evi bir an önce boşaltmaları için yalvardı.

Uzun bir süredir mahalle sakinlerinin bu durumdan muzdarip olduğunu belirten Muhtar Yılmaz, şunları söyledi:

“Size yalvarıyorum, ne olur köylülerim ayaklanmadan, istenilmeyen olaylar yaşanmadan evi boşaltıp köyü terk edin. Aylardır ev bulamadık bahanesinin arkasına sığınıyorsunuz. Siz eşyalarınızı toplayıp gidin. Devlet size mutlaka başınızı sokacağınız bir yer bulacaktır. Artık mahalle sakinlerini zapt etmem zor. Olacaklardan ben sorumlu değilim. Bir kez daha söylüyorum; ne olur hemen burayı terk edin”

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“YÜREĞİM AĞZIMA ÇIKTI”

Patlama sırasında yaşadıklarını anlatan mahalle sakini bir kadın, yüreğinin ağzına çıktığını ve çok korktuğunu aktarırken, bir başka mahalle sakini kadın ise, patlamaya yemek yaparken yakalandığını ve çok korktuğunu kaydetti.

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ARAÇLARIYLA UZAKLAŞTILAR

Mahalle sakinlerinin tepkisi, mahalle muhtarının konuşması ve jandarma ekiplerinin uyarılarının ardından ikamette oturanlar ikametin önündeki araçlarına binerek mahalleden uzaklaştı.

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