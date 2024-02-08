Estetik ameliyatının parasını ödemek istemeyen kadın hastaneden kaçmaya çalıştı

Kaynak: İHA
Estetik ameliyatının parasını ödemek istemeyen kadın hastaneden kaçmaya çalıştı
İstanbul Şişli’de bir özel hastanede yaşananlar ‘Bu kadarı da olmaz’ dedirtti. Yabancı uyruklu bir kadın estetik ameliyatının parasını ödememek için hastaneden kaçmaya çalıştı. Üzerinde hastane önlüğü ile kaçmaya çalışan kadın sağlık çalışanları tarafından son anda durduruldu.

Şişli’de özel bir hastanede estetik ameliyatı olan yabancı uyruklu bir kadın, iddiaya göre masrafları ödememek için kaçmaya çalıştı. Narkozun etkisinde olduğu söylenen ve üstünde hem ameliyat kıyafeti hem de drenler olan kadın; doktor, hemşire ve çalışanlar tarafından son anda durduruldu. İlginç anlar kameralara yansıdı.

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İddiaya göre yabancı uyruklu bir kadın yüzünden estetik ameliyatı olmak için hastaneye geldi. Burada ücret konusunda hastanede ile anlaşan kadın, bıçak altına yattı. Narkoz verilen kadına estetik ameliyatı yapıldı ancak kadın iddiaya göre masrafları ödememek için kaçmak istedi.

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Hastanede fırsat kollayan kadın, üstünde ameliyat kıyafeti ve kanı toplamak için vücuduna konulan drenlerle dışarıya çıktı. Ancak çalışanlar tarafından fark edilen kadın durduruldu. Yabancı dilde yanına gelen doktor ve hemşirelere küfür ettiği iddia edilen kadın, narkozun da etkisiyle çalışanlara saldırmaya çalıştı. Yardım isteyen doktor ve hemşirenin, güvenlik görevlilerinin de gelmesiyle kadını hastaneye geri götürdükleri bilgisine ulaşıldı. Yaşanan ilginç olay ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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