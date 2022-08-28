Paramızın değeri Türkiye'yi estetikte dünya başkenti yaptı

Amerika ve Avrupa gibi ülkelerin yanı sıra dünyada birçok ülke vatandaşı estetik ve lazer epilasyonda Türkiye'yi tercih ediyor. Bunun nedeni ise son derece açık. Türk parasının değeri diğer birçok ülkeye göre değersiz.

Güzellik Merkezi sahibi Ezgi Doğan, “Kozmetik ve psikososyal bir sorun olan tüylenmenin giderilmesi için de kullanılan lazer epilasyon yaklaşık olarak 20-25 senedir uygulanan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Lazer epilasyon fiyatları ise yapılan işlemin yerine göre değişiklik gösterir. Farklı lazer yöntemleri uygulanıyor olsa da buz lazan ile yüzde 80'lik bu oran yüzde 90-95 civarında çıkartılmaktadır. Geriye kalan yok edilememiş olan kıllar ise sadece yılda bir kez lazer seansı yaptırılarak sorun olmakta çıkmaktadır. Lazer epilasyon kadınlara ve erkeklere uygulanabilen bir yöntemdir. 12 yaşından büyük kıl ve cilt yapısı müsait olan herkese uygulanabilen bu yöntemin FDA onayı almış cihazlarla yapılması oldukça önemlidir. Lazer epilasyondan sonuç alma ve kaç seansta ciddi değişime uğrayacağı kişiden kişiye ve kişinin kıl yapısına göre değişiklik göstermektedir. Ciltte ve vücutta pek çok bölgede lazer epilasyonu gerçekleştirilebilmektedir. En sık kadınların başvurmuş olduğu bu yönteme erkeklerde son dönemlerde oldukça fazla rağbet göstermektedir” diye konuştu.

Türkiye'nin son on yılda baş döndürücü bir hızla bu alanda ilerlediğini dile getiren Doğan, “Yakın bir zamanda dünyada tek merkez haline gelme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” şeklinde konuştu.

İHA