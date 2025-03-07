Estonya’da enflasyon 2023’ten bu yana en yüksek seviyede

Estonya’da yıllık enflasyon oranı, Şubat 2025’te yüzde 5,3’e yükselerek Temmuz 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ocak ve Aralık aylarında yüzde 3,9 olan enflasyon, özellikle gıda ve alkolsüz içecekler ile eğlence ve kültür harcamalarındaki fiyat artışları nedeniyle hız kazandı.

Lüksemburg enflasyonu yüzde 1.7’ye geriledi

FİYAT ARTIŞLARI KONUT VE GIDADA YOĞUNLAŞTI

Gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar, Ocak ayında yüzde 4,2 artarken Şubat’ta bu oran yüzde 5,1’e çıktı. Eğlence ve kültür harcamalarında ise fiyat artışı yüzde 2,7’den yüzde 3,5’e yükseldi. Konut ve kamu hizmetleri sektörü en dikkat çeken kalem oldu. Ocak ayında yüzde 1,1 gerileyen bu sektördeki fiyatlar, Şubat’ta yüzde 8 gibi keskin bir yükseliş gösterdi.

Estonya’nın Kasım ticaret açığı açıklandı

BAZI KALEMLERDE ENFLASYON YAVAŞLADI

Alkol ve tütün ürünlerinde fiyat artış hızı yüzde 4,8’den yüzde 2,3’e geriledi. Ulaşım sektörü de yüzde 9,6’dan yüzde 8’e, eğitim harcamaları ise yüzde 7,4’ten yüzde 7,2’ye düştü. Giyim ve ayakkabı sektöründe fiyatlar yüzde 0,3 artarken, Şubat ayında yüzde 1,3’lük düşüş yaşandı.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi

AYLIK ENFLASYON YÜZDE 1,4’TE KALDI

Şubat ayında tüketici fiyatları, Ocak ayındaki yüzde 1,4’lük artışla aynı seviyede kaldı. Enflasyondaki bu ivmelenme, Estonya ekonomisi için yeni baskılar yaratırken, hükümetin fiyat artışlarını kontrol altına almak için ek önlemler alması bekleniyor.