Estonya’nın Kasım ticaret açığı açıklandı

Estonya’nın dış ticaret açığı, Kasım 2024’te 166 milyon euroya düştü. Bu rakam, bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 219 milyon euroya kıyasla ciddi bir düşüş gösterdi ve Şubat 2023’ten bu yana en düşük seviyeyi işaret etti. İhracat, yıllık bazda %3 artarak 1,571 milyon euroya ulaştı. Bu büyüme, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan satışlardaki %6’lık artışla desteklenirken, AB dışı ülkelere ihracattaki %4’lük düşüşe rağmen gerçekleşti.

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Tarım ürünleri ve gıda hazırlıklarında %15, ulaşım ekipmanlarında ise %10 oranında dikkat çekici artış kaydedildi. Öte yandan ithalat, Kasım 2023 seviyesinde kalarak 1,737 milyon euro olarak gerçekleşti. AB ülkelerinden yapılan ithalatta %1’lik azalma yaşanırken, AB dışı ülkelerden yapılan alımlardaki %5’lik artış bu düşüşü dengeledi. Özellikle mineral ürünlerde %34’lük keskin bir azalma yaşanırken, ulaşım ekipmanlarında %31 oranında güçlü bir artış gözlendi.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE GENİŞLEYEN TİCARET AÇIĞI

2024’ün Ocak-Kasım döneminde toplam dış ticaret açığı 2,808 milyon euro olarak kaydedildi. Bu rakam, 2023’ün aynı dönemindeki 2,704 milyon euroya kıyasla hafif bir genişleme gösterdi. İhracat performansındaki artış, AB ülkelerine yönelik olumlu ticaret eğilimleriyle ilişkilendirilirken, ithalat tarafında mineral ürünlerdeki azalma ve ulaşım ekipmanlarındaki artış dikkat çekti.

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Ticaret açığındaki bu iyileşme, Estonya ekonomisinde olumlu sinyaller verirken, AB ülkeleriyle olan güçlü bağların önemini bir kez daha ortaya koydu. Ayrıca, ihracatta tarım ve ulaşım gibi stratejik sektörlerin oynadığı rol, gelecekte ticaret dengesinin sürdürülebilirliği açısından kritik bir noktada duruyor.