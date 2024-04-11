Et enflasyonunda Avrupa birincisi olduk. Kırdığımız rekora bak. Vah Türkiye'm vah

Emekli ve asgari ücretli et tezgahlarının önüne yaklaşamazken, fiyatlar aldı başını gitti. Et yemek artık en büyük lükslerden biri.

Türkiye'de et fiyatlarındaki son durum araştırma sonucunda ortaya çıktı.

Avrupa Birliği'nin (AB) İstatistik Ofisi Eurostat Şubat ayı verileri sıralanırken, rapora göre; AB'nin 27 ülkesinde et fiyatları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı.

Türkiye'de de et fiyatları yine şubat ayında yıllık bazda yüzde 100,4'e çıktı.

Türkiye’de ise fiyatların yükselmesi, et enflasyonunda ülkemizi Avrupa birincisi yaptı.

BİR AYDA YÜZDE 18 ZAM!

TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyonu yüzde 3,1 olurken et fiyatları da kısa sürede yükseldi.

Mart ayında kuzu etine yüzde 18,8, dana etine yüzde 14,7, tavuk etine yüzde 12,2 oranında zam yapıldı.

Böylelikle aylık et enflasyonu, Avrupa ülkelerinin yıllık enflasyonunu katladı.

LİSTE NASIL?

Listenin devamında et fiyatlarındaki en büyük artış yüzde 10,2 ile İzlanda yer aldı.

Sırbistan yüzde 9’luk artışla üçüncü olurken, Sırbistan’ı Bulgaristan ve Karadağ izlemişti.

İspanya’da ise et fiyatları yüzde 4,7

İtalya’da yüzde 3,1

Almanya’da yüzde 3

Fransa’da ise yüzde 2,3 arttı.

Danimarka’da et fiyatları yıllık bazda yüzde 0,6

Finlandiya’da yüzde 2,2

Çekya’da ise yüzde 5,1 oranında düştü