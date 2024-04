Et enflasyonunda Avrupa birincisi olduk. Kırdığımız rekora bak. Vah Türkiye'm vah

Türkiye'de et fiyatlarındaki artış, Avrupa Birliği ortalamasını 30'a katladı. Aylık et enflasyonu Avrupa ülkelerindeki yıllık artışları da geride bırakırken bir ayda et yüzde 18 zamlandı.