Bodrum Loft mayıs ayında ziyaretçilerini ağırlayacak

Akfen Holding projelerinden Bodrum Loft, doğaya duyarlı ve modern mimarisi, eşsiz atmosferi ve seçkin restoranları ile ziyaretçileri için 2024 yaz sezonunu mayıs ayı ile birlikte açıyor.

Demirbükü Koyu'nda yer alan tatil köyü, sürdürülebilir lüks anlayışıyla Bodrum'un turizm çehresinde parlayan bir yıldız olarak dikkat çekiyor.

Tatler Seyahat Rehberi’nde “Dünya'nın En İyi 101 Oteli – 2024” listesinde yer alan Bodrum Loft, bu başarı ile Türkiye’nin gözde turizm merkezi Bodrum’un global cazibesini artırıyor.

Akfen Grubu'nun göz alıcı yatırımı olan Bodrum Loft, doğal güzelliklerle bezeli, zeytin ağaçları arasında huzurlu bir kaçış sunuyor.

KISA DÖNEM KİRALAMA İLE GENİŞ KİTLEYE ULAŞACAK

Bodrum Loft, her yıl olduğu gibi bu yıl da misafirlerine eşsiz bir tatil deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

36 villadan oluşan bu özel tatil köyü, farklı tiplerdeki konaklama seçeneklerinin yanı sıra bu yıl otel konseptinde konaklama seçeneği de sunarak Bodrum'da turizmi altı aya yayma geleneğini sürdürüyor. Villalar, sahipleri tarafından kullanılmadıkları zamanlarda Bodrum Loft'un benzersiz rezervasyon sistemi üzerinden diğer ziyaretçilere kiralık olarak sunuluyor.

Bodrum Loft, haftalık ve iki haftalık kısa dönem konaklama seçenekleriyle daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

MARKA RESTORANLARI İLE ÇEKİM MERKEZİ

Yeme içme alanında da iddialı olan Bodrum Loft, Ankara'nın popüler mekânlarından Ters Köşe Balık Restoran’ı Bodrum'a taşıyor.

Yeni şubesiyle misafirlere sonsuz maviye karşı lezzetli anlar vaad eden Ters Köşe, Bodrum Loft'un gastronomi alanındaki çeşitliliğini artırıyor.

Aynı zamanda, Loft Elia Restaurant ve Paper Moon Bodrum Loft gibi sevilen restoranlar da bu yaz sezonunda konuklarına hizmet vermeye devam edecek.

Bodrum Loft, denizin sonsuz güzelliği ve birbirinden lezzetli seçenekler sunan restoranlar sonrası konuklara iki farklı barda eğlence seçeneğini de sunuyor.