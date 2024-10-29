Et fiyatlarına zam geldi. Ulusal Et Konseyi duyurdu

Enflasyon ve döviz kurundaki hareketlilik, gıda sektöründe ciddi fiyat değişimlerine yol açarken bu değişimlerden en çok etkilenen alanlardan biri de kırmızı et oldu.

Ulusal Et Konseyi'nin (UKON) açıkladığı rakamlara göre karkas et fiyatlarına zam geldi.

Türkiye geneli 3 ayda ortalama dana karkas et fiyatı yüzde 3,48 zam ile 323,25 TL olurken ortalama kuzu karkas et fiyatı yüzde 7,24 artışla 364,86 TL oldu.

Türkiye içerisinde dana karkas et fiyatlarının en uygun olduğu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi olurken kuzu karkas et fiyatında ise en ucuz bölge Ege Bölgesi oldu.

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UKON'un açıkladığı yeni listeye göre;

Ege Bölgesi

Dana Karkas Et: 316,67 TL

Kuzu Karkas Et: 331,67 TL

Marmara Bölgesi

Dana Karkas Et: 326,17 TL

Kuzu Karkas Et: 388,92 TL

Akdeniz Bölgesi

Dana Karkas Et: 320,75 TL

Kuzu Karkas Et: 351,52 TL

İç Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 321,91 TL

Kuzu Karkas Et: 372,65 TL

Doğu Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 326,00 TL

Kuzu Karkas Et: 357,04 TL

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 313,75 TL

Kuzu Karkas Et: 353,80 TL

Karadeniz Bölgesi

Dana Karkas Et: 337,50 TL

Kuzu Karkas Et: 398,40 TL

Ortalama Karkas Et Fiyatları (Türkiye Geneli)

Dana Karkas Et: 323,25 TL

Kuzu Karkas Et: 364,86 TL