Et fiyatlarına zam geldi. Ulusal Et Konseyi duyurdu

Enflasyon ve döviz kurundaki hareketlilik, gıda sektöründe ciddi fiyat değişimlerine yol açarken bu değişimlerden en çok etkilenen alanlardan biri de kırmızı et oldu.
Ulusal Et Konseyi'nin (UKON) açıkladığı rakamlara göre karkas et fiyatlarına zam geldi.
Türkiye geneli 3 ayda ortalama dana karkas et fiyatı yüzde 3,48 zam ile 323,25 TL olurken ortalama kuzu karkas et fiyatı yüzde 7,24 artışla 364,86 TL oldu.
Türkiye içerisinde dana karkas et fiyatlarının en uygun olduğu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi olurken kuzu karkas et fiyatında ise en ucuz bölge Ege Bölgesi oldu.
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UKON'un açıkladığı yeni listeye göre;
Ege Bölgesi
Dana Karkas Et: 316,67 TL
Kuzu Karkas Et: 331,67 TL
Marmara Bölgesi
Dana Karkas Et: 326,17 TL
Kuzu Karkas Et: 388,92 TL
Akdeniz Bölgesi
Dana Karkas Et: 320,75 TL
Kuzu Karkas Et: 351,52 TL
İç Anadolu Bölgesi
Dana Karkas Et: 321,91 TL
Kuzu Karkas Et: 372,65 TL
Doğu Anadolu Bölgesi
Dana Karkas Et: 326,00 TL
Kuzu Karkas Et: 357,04 TL
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Dana Karkas Et: 313,75 TL
Kuzu Karkas Et: 353,80 TL
Karadeniz Bölgesi
Dana Karkas Et: 337,50 TL
Kuzu Karkas Et: 398,40 TL
Ortalama Karkas Et Fiyatları (Türkiye Geneli)
Dana Karkas Et: 323,25 TL
Kuzu Karkas Et: 364,86 TL
#UKON #DanaKuzuKarkas #DanaKuzuKarkasFiyatları 24.10.2024 Tarihinde Alınan Kombinalar ve Kesimhanelerden Alınan Haftalık Yağsız Dana ve Yağsız Kuzu Fiyatları Diğer Haftalar için : https://t.co/PR8ySVD0CH pic.twitter.com/w7NZqZsqOq— U.Kırmızı Et Konseyi (@Ukonorg) October 25, 2024