Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK), Ramazan ayı yaklaşırken artan kuşbaşı ve kıyma fiyatları için yeni bir karar aldı. Et ve Süt Kurumu, Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (Ankara PERDER) ve İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) ile anlaşma sağladı ve iki büyük şehirde 2 bin 500'den fazla yerel markette ucuz et satılması için işbirliği yaptı.