Et ve Süt Kurumu Saray’ın gözde müteahhidine milyonlar aktarmış

Et ve Süt Kurumu’nun Limak’a ödediği kiralar ortaya çıktı. 2023 yılında zararı 2 milyar liraya dayanan kurum, Limak’a 4 ayda 2,8 milyon lira kira ödedi.

Et ve Süt Kurumu Saray’ın gözde müteahhidine milyonlar aktarmış

Giderek derinleşen ve artık buhrana dönüşen ekonomik krizin etkilerini azaltmak amacıyla görevler yüklenen KİT’ler arasında bulunan Et ve Süt Kurumu (ESK), adeta batağa saplandı. Mart ayında kırmızı et fiyatlarını yüzde 50’lere varan oranlarda artıran kurumun 2023 yılı itibarıyla toplam zararı 2 milyar TL’ye dayandı.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Mali raporlara göre, 2022 yılı zararı 652 milyon TL, toplam zararı ise 2 milyar TL olan kurum, Ankara’daki mağazalarının kapısına kilit vurdu. Yurttaşlara ucuz ürün sağlama göreviyle kurulan kurumun, Başkent’te yalnızca iki mağazası kaldı. Mağazaların, artan maliyetler nedeniyle kapatıldığı iddia edildi.

LİMAK’A FAHİŞ KİRA

Mağazalarını birer birer kapatan kurumun, Ankara’da bulunan ve mülkiyeti Limak’a ait olan genel merkez binası için ödediği kira tutarı ise dudak uçuklattı. Et ve Süt Kurumu, genel merkez binası için 16 Ocak’ta Limak’a 463 bin 978 TL kira ödedi. Kurumun kirası Şubat ayında ise 800 bin 131 TL’ye yükseldi. Buna göre, kira için Et ve Süt Kurumu’nun kasasından şubat ve nisan aylarında toplam 1 milyon 600 bin 262 TL çıktı.

Et ve Süt Kurumu’nun, mülkiyeti Limak’a ait olan genel müdürlük binasını boşalttığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait bir binaya taşındığı ortaya çıktı. Kurumun kasasından Limak’a kira için Ocak-Nisan döneminde çıkan toplam para ise 2 milyon 864 bin 371 olarak hesaplandı.

HER YIL MİLYONLARCA TL

Temel görevlerinden biri, “Yurttaşa ucuza et satmak” olan Et ve Süt Kurumu, 2018 yılından itibaren Limak’ın kiracısı konumunda bulunuyor. 2021 yılında öz kaynaklarının tamamını yitiren kurumun 2018-2022 döneminde genel merkez binası için Limak’a ödediği kira bedeli ise şöyle sıralanıyor:

2018: 2 milyon 19 bin 886 TL

2019: 3 milyon 482 bin 369 TL

2020: 3 milyon 851 bin 197 TL

2021: 4 milyon 214 bin 869 TL

2022: 5 milyon 482 bin 275 TL

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