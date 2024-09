Eti böyle pişirirseniz lokum gibi oluyor! Lokum gibi et pişirmenin müthiş sırrı

Eğer eti mükemmel bir şekilde pişirmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Lokum gibi et pişirmenin sırrını öğrenmek için doğru adrestesiniz. İster mangalda, ister fırında, ister tavada pişirin, bu yöntemle etiniz her zaman lokum gibi olacak.



DOĞRU SEÇİM VE DOĞRU KESİM

Lokum kıvamında bir et pişirmenin en önemli sırrı doğru eti seçmekten geçer. Doğru seçimi yapmadığınızda etin nasıl piştiğinin veya ete yapılan hiçbir işlemin önemi kalmaz. En az 3 gün dinlenmiş sinirli bir et olmalı ve mümkünse genç bir hayvanın etini tercih etmelisiniz. Dinlenmemiş et katı ve diri olur. Bu da sizi lokum gibi bir et pişirmeden oldukça uzaklaştırır.

Doğru eti seçtikten sonra etin yumuşak pişmesi için doğru şekilde dilimlenmiş olması şart. Tüm etler, uzanan kas liflerine sahip olduğundan eti kas liflerine karşı çapraz kesimler yaparak kesmelisiniz. Eti paralel olarak keserseniz ne kadar pişirirseniz pişirin etleriniz yumuşacık ve lokum kıvamında olmaz.

MARİNE OLMADAN ASLA!

Lokum gibi ağızda dağılan et pişirmenin en önemli detaylarından biri de eti marine etmek. Marine ettiğiniz et diğer etlere göre her zaman daha iyi pişer ve daha lezzetli olur. Eti marine etmek için çok büyük bir hazırlık yapmanıza da gerek yok. Limon suyu, sirke, ayran, süt ve zeytinyağını kullanabilirsiniz.

Asidik içerikli malzemeler etinizin lezzetini arttırmakla kalmayıp aynı zamanda sert proteinleri parçalayarak etin ön pişirmesini sağlar. Zeytinyağı ile yapacağınız masajda kesim sonrası etin sertleşmiş bölümlerinin yumuşamasına yardımcı olur. Lezzeti biraz daha arttırmak istiyorsanız soğan, sarımsak, kekik, biberiye ve çeşitli baharatlardan faydalanabilirsiniz.

ETİ MÜHÜRLEMEYİ BİLMELİSİNİZ

Yumuşak et pişirmenin bir diğer püf noktası ise eti mühürlemeyi bilmek. İçerisindeki suyu etin içerisinde hapsetmenin yumuşak ve lezzetli et pişirme için oldukça önemli olduğunu unutmamalısınız. Mühürleme ısıtılmış tavada etin dış kısmının kabuklanması anlamına gelir. Bu sayede et kabuk haline geldiğinde içerisindeki su kendisini artık bırakamaz. Ancak bu aşamada tuz kullanmamalısınız.

TUZ ÖNCE Mİ SONRA MI?

İşin uzmanlarına göre tuzu ete pişirmeden önce atmanız gerekiyor. Böylece tuz, etin içerisinde nemi çekerek lezzetleri birbirine konsantre eder. Etlerinizi pişirmeden 24 saat önce tuzlama yapabilirsiniz.

SOĞUK ETİ HEMEN PİŞİRMEYİN!

Lokum gibi bir et için zamanınızın olması şart. Etin sıcaklığı önemli olduğu için hiçbir et buzdolabından çıkarıldığı gibi pişirilmez. Pişirme işlemi için eti oda sıcaklığına gelinceye kadar beklemelisiniz.

Kaynaklar: Mynet.com, Youtube.com