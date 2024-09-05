Yanmış tavayı yeni gibi yapan yöntem. Üstelik ovalamaya bile gerek yok

Üstelik bu yöntemle uğraşmak oldukça kolay ve zaman alıcı değil. Yanmış tavayı yeni gibi yapmak artık hiç bu kadar kolay olmamıştı!

Yanmış bir tavanın, sadece birkaç basit adımla nasıl yeni gibi yapılacağını biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız! Bu yöntemle tavanınızı eski haline getirmek için ovalamaya dahi gerek kalmayacak. İşte size yanmış tavayı yeni gibi yapmanın pratik yöntemi.



Yanmış tencere veya tavanın içerisine bir miktar su doldurup bulaşık deterjanını ekleyin.

Tencere içindeki su ve deterjan karışımını kaynatıp bir gece bekletin.

Ertesi gün tahta bir kaşık yardımıyla yanık kısımları kolayca temizleyin.

Yanık kısımları temizlenen tencereye 1 bardak karbonat ve su ekleyerek bir gece daha bekletin. Tamamen temizlenen tencereniz kullanım için hazır olacaktır!

SİRKE İLE TENCERE TEMİZLİĞİ

Yanmış veya dibi tutmuş tencereyi temizlemek için kullanabileceğiniz bir malzeme de sirkedir.

Tahta bir kaşık yardımıyla kalıntılardan arındırdığınız tencerenin içerisine bolca sirke koyun.

Eklediğiniz sirke miktarı kadar su ilave edin. 1 yemek kaşığı karbonat da ekledikten sonra tencereyi ocağa alıp 15-20 dakika kaynatın.

Yumuşayan kirleri tahta kaşık yardımıyla çıkarın.

Kirli suyu dökün ve bir süngerle nazikçe temizleyin. Tencerenizin temizlendiğini göreceksiniz.