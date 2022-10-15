Etiyopya'dan 38 ürüne ithalat yasağı

Etiyopya hükümeti, döviz sıkıntısı nedeniyle aralarında sigara, içki, çikolata ve temizlik malzemelerinin dahil olduğu 38 farklı kategoride ürünün ithalatını yasakladı.

Etiyopya, pek çok tüketim malzemesini ülke dışından sağlıyor.

Etiyopya Maliye Bakanlığı, ithal edilmesi elzem ürünlerin ülkeye girişini kolaylaştırmak için 38 farklı kategorideki ürünün ithalatının süresiz olarak yasaklandığını açıkladı.

ÇİKOLATA, SABUN, MAKYAJ MALZEMELERİ, SİGARA VE İÇKİ DE VAR

Yasaklanan ürünler arasında çikolata, sabun, makyaj malzemeleri, sigara, içki ve meyve suyu da var.

Kasım 2020'de ülkenin kuzeyinde başlayan iç çatışma sonrası ekonomisi daha da kötüye giden Etiyopya, pek çok tüketim malzemesini ülke dışından temin ediyor.

(Kaynak: AA)