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  • Vatandaş kuyrukta! İndirimi duyan koştu. 12 Eylül öncesinin kuyrukları geri döndü. Eleştirdiği kuyruklar AKP iktidarının

Vatandaş kuyrukta! İndirimi duyan koştu. 12 Eylül öncesinin kuyrukları geri döndü. Eleştirdiği kuyruklar AKP iktidarının başına geldi

Türkiye'de hayat pahalılığı sürerken, Batman'da vatandaşlar bu sefer ucuz ayçiçek yağı kuyruğuna girdi. Vatandaşlar, uygun fiyata yağ alabilmek için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) şubesi önünde saatlerce bekledi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 10:15
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Ucuz ayçiçek yağı indirimini duyan vatandaş kuyruğa girdi. 12 Eylül öncesinin kuyrukları geri döndü

Vatandaş kuyrukta! İndirimi duyan koştu. 12 Eylül öncesinin kuyrukları geri döndü. Eleştirdiği kuyruklar AKP iktidarının başına geldi
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Vatandaş, derinleşen ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı ile mücadele ediyor. 

Son olarak enflasyon rakamlarını ENAG yüzde 186,27 olarak açıklarken TÜİK yüzde 83,45 olarak açıkladı. 

Batman'da ucuz ayçiçek yağı satışı yapılacağını duyan vatandaşlar Toprak Mahsulleri Ofisi önünde kuyruk oluşturdu.

Türkiye'de hayat pahalılığın günden güne artması sonrasında oluşan gıda kuyruklarına bir yenisi Batman'da eklendi. Vatandaşlar, uygun fiyata yağ alabilmek için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

5 LİTRELİK AYÇİÇEK YAĞI İÇİN SAATLERCE BEKLEDİLER

Piyasada fiyatı 300 liraya kadar çıkan 5 litrelik ayçiçek yağını 135 TL'ye indirimli olarak almak isteyen vatandaşlar, TMO satış ofisine akın edip saatlerce bekledi.

"YAĞ KUYRUĞU UZADIKÇA UZUYOR"

Batman'da oluşan kuyruğun görüntüsünü CHP Batman İl Başkanlığı paylaştı. CHP'nin açıklamasında, "Vatandaşın mesajıdır: An itibariyle TMO önü. Yağ kuyruğu uzadıkça uzuyor. 500 bin kişilik Batman nüfusuna tek noktadan satış yapılıyorsa izdiham da olur, kuyruk da oluşur. Bu soruna bir çare bulunmalı, personel yetersizliği giderilmelidir" denildi.

 

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Konyalı Hacı Bey
5.10.2022 11:05
Hacı amcalar AKAPE'ye oy vermek için sıraya girmiş. Yağları da 9/8 Ahmet'e göndersinler.  
 
vatandaş
5.10.2022 10:23
herşey bolda alıcak parayok ne anladım ben bu işten ! yumurtanı tavuktan cıkar tavuk yumurtadan mı olayı gerçek oldu memlekette :))))  
 
Komedi
5.10.2022 10:21
Ne zaman gitsek yağ yok diyorlar bu markette  
 
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