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Yüzde 31'i aşan enflasyon ve Cumhurbaşkanının karıştığı rüşvet ve yolsuzluklar nedeniyle Gana'da halk sokağa indi

Dünya açlık ve ağır geçim sıkıntısıyla karşı karşıya. Gana'da halk yüzde 31'i aşan enflasyon ve Cumhurbaşkanının karıştığı rüşvet ve yolsuzluklar nedeniyle sokağa indi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 09:10
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Gana'da halk sokakta: Yüzde 31'i aşan enflasyona ve Cumhurbaşkanının karıştığı rüşvet ve yolsuzluklara isyan etti

Yüzde 31'i aşan enflasyon ve Cumhurbaşkanının karıştığı rüşvet ve yolsuzluklar nedeniyle Gana'da halk sokağa indi
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Dünyada sürekli artan gıda enflasyonu ve hayat pahalılığı toplumsal tepkilerin artmasına neden oluyor. Dünyanın dört bir yanında halk isyan ediyor. 

Gana'da halk, yüksek yaşam maliyetlerini protesto etmek amacıyla sokaklara çıktı. 

Gana’da enflasyon yüzde 31'i aştı. Bu “kabul edilemez derecede yüksek enflasyon” yüzünden kitlesel protestolar yapılıyor ve hükümet istifa baskısı ile karşı karşıya kaldı. Gana, BM tarafından “az gelişmiş ülke” kategorisinde tanımlanan bir Afrika ülkesi iken yaşananlar sonrasında ülkede tepkilerin dozu artıyor. 

GANA KARIŞTI

Yüzlerce kişi, ekonomik gerilemenin ortasında fiyat artışlarını, elektronik ödemeler üzerindeki vergiyi ve diğer vergilere tepki göstermek için Salı günü sokaklara dökülmüştü.

Göstericilerin şiddete başvurması ve bir düzine polis memurunun yaralanması üzerine polis, izin verilen yürüyüşü göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla dağıttı.

29 göstericiyi “kamu malına saldırı ve hasar” nedeniyle tutukladılar. 

Protestoyu organize eden yerel “Arise Gana” lobi grubunun kıdemli bir üyesi olan Sammy Gyamfi, Reuters'e polisin gösteriler için güvenlik sağlamayı kabul ettiğini söyledi.

Gana'da halk yüzde 31'i aşan enflasyon ve Cumhurbaşkanının karıştığı rüşvet ve yolsuzluklar nedeniyle sokağa indi.

Öte yandan Batı Afrika'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Gana, yüzlerce kişinin artan zorlukları protesto etmek için sokaklara çıkmasından sadece birkaç gün sonra, hükümet bir destek paketi üzerinde Uluslararası Para Fonu (IMF) ile resmi görüşmelerde bulunacağını söyledi.

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mmt
5.09.2022 10:08
bizden akıllı millet.biz halen teşekkür ediyoruz.durmak yok batmaya devam  
 
Haluk
5.09.2022 09:57
% 31 enflasyon ne! Bizim dişimizi kovuğuna yetmez. Yüzde 200 den aşağısını enflasyon yerine koymam  
 
özkurtcu
5.09.2022 09:34
eyvah Gana'da din elden gidiyor !???  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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