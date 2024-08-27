Etiyopya'da heyelan: 23 ölü

Düzenleme: Kaynak: AA
Etiyopya'da heyelan: 23 ölü

Etiyopya’nın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 23 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basına göre, Amhara eyaletine bağlı Gondar bölgesinde meydana gelen heyelan, 23 kişinin ölümüne ve 8 kişinin yaralanmasına neden oldu.

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Yaklaşık 2 bin 700 kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, 2 bin hektarlık ekili alan zarar gördü. Bölge yönetimi, heyelandan etkilenenler için yardım çalışmalarına başladı.

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Etiyopya Meteoroloji Enstitüsü, şiddetli yağışların devam etmesi durumunda heyelan riskinin artacağı konusunda uyarıda bulundu.

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Ayrıca, 24 Ağustos’ta Tigray bölgesinde meydana gelen başka bir heyelanda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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