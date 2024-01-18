Etle tırnak arasına girilmez atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Etle tırnak arasına girilmez atasözünün anlamı nedir?
Etle tırnak arasına girilmez atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Etle tırnak arasına girilmez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Aile içi bir sorun yaşandığında araya başkaları girip olaylara müdahale etmemelidir.

Aile arasında gerçekleşen tartışmalar özeldir, kişiler ne yaşarsa yaşasın asla birbirinden kopamazlar.

Dolayısıyla et ve tırnak arasındaki duruma karışmamak, toparlanmayı ikisi arasında sağlamak gerekir.

ETLE TIRNAK ARASINA GİRİLMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Etle tırnak arasına girmemek lazım onlar yine iyi olur sen kötü olursun."

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