Etna Yanardağı'nda dev lav püskürtmesi

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna güçlü şekilde kül ve lav püskürttü.

KAYNAK: AA
Etna Yanardağı'nda dev lav püskürtmesi

Sicilya Adası'ndaki yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda geçen ay yoğun olarak görülen volkanik hareketlilik sürüyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, yanardağın aktif güneydoğu krateri dün akşam saatlerinde güçlü şekilde kül ve lav püskürttü.

INGV, Etna'daki volkanik faaliyetin güneydoğu krateriyle sınırlı kaldığını kaydetti.

Bu arada, basında çıkan haberlerde, dağın püskürttüğü küller nedeniyle bölgeden geçen uçaklar için kırmızı kodlu uyarı yayınlandığı, bununla birlikte Katanya'daki Fontanarossa Havalimanı'nın uçuş trafiğinin olumsuz etkilenmediği bildirildi.

Etna’daki güçlü lav akışının Katanya ve Taormina gibi çevredeki kentlerden de gözlenebildiği belirtildi.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı, 13 ve 26 Kasım tarihlerinde de kül ve lav püskürtmüştü.

1111-001.jpg

asdsdas.jpg

Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Siyasetten çekilen Canan Kaftancıoğlu'nun yeni işi belli oldu. Kaftancıoğlu işine her gün gidiyor Gündem
Siyasetten çekilen Canan Kaftancıoğlu'nun yeni işi belli oldu. Kaftancıoğlu işine her gün gidiyor
Afacan çocuk cemaati kahkahaya boğdu Gündem
Afacan çocuk cemaati kahkahaya boğdu
Melih Gökçek belediyeye alınan mobilyaları evine götürmüş. Mansur Yavaş açıkladı Gündem
Melih Gökçek belediyeye alınan mobilyaları evine götürmüş. Mansur Yavaş açıkladı
Uçtu uçtu dış ticaret açığı uçtu. 100 milyar dolara dayandı Ekonomi
Uçtu uçtu dış ticaret açığı uçtu. 100 milyar dolara dayandı
Antalya’da trafik kazası Gündem
Antalya’da trafik kazası
Adalı ve Arat kucaklaşmasından tam iki dakika sonra bakın ne oldu Spor
Adalı ve Arat kucaklaşmasından tam iki dakika sonra bakın ne oldu