Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İmralı oylamasına katılmama kararını yorumlarken, sürecin milletin büyük kısmının onayını almayan biçim ve yöntemlerle sürdürülmesine katkı vermeyi doğru bulmadıklarını belirtti.

İmamoğlu, “Çok sayıda belediye başkanı ve siyasetçinin tutuklu olması, belediyelere atanan kayyımlar ve muhalefete yönelik düşmanlık siyaseti, AIHM ve AYM kararlarının tanınmaması ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın süreci güçlü bir biçimde savunmaktan imtina eden yaklaşımı, bu kritik sürecin önündeki en büyük engellerdir.

Sürecin yolu, yöntemi ve ilacı, demokratikleşme ve eşit yurttaşlığa dayalı demokratik çözümdür. Demokratikleşme adımlarının en ufak sinyalinin bile olmadığı bu süreç yönetimi hatalı ve eksiktir. Biz vatandaşımız olan Kürtlerle eşit yurttaşlığı ve sınırlarımız dışındakilerle kardeşliği esas alan bir çözümden yana olduğumuzu her seferinde açıklıkla dile getirdik.” dedi.

***

Bu açıklamaya göre, tutuklu olan çok sayıda belediye başkanı ve siyasetçi serbest bırakılırsa, sürecin önündeki en büyük engel ortadan kalkabilir!

Ayrıca İmamoğlu, doğrudan “Kürtlerle eşit yurttaşlık ve sınırlarımız dışında kalanlarla kardeşliğe dayalı çözüm” diyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum da “Eşit vatandaşlıkla ilgili hukuki sorunumuz yok ama bütün ‘vatandaşlarımız arasında eşitlik’ duygusunun pratikte egemen olmasını sağlamak da en önemli görevlerden biridir... Yerel yönetimler reformu kaçınılmaz hale gelmektedir." diyerek sürecin nereye doğru gideceğini açıklamış oluyor.

Uçum, “Türkiye’nin sağlayacağı bu iç birlik ve güçlendireceği iç ve dış cephe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi bölgede Türklerin, Arapların ve Kürtlerin bu yüzyıldaki bütünleşmesini başlatabilir ve Türkiye’yi her manada bölgenin belirleyici gücü haline getirebilir. Görülen ise bu tarihi imkânın gerçekleşme sürecine girdiğidir.” diyor.

Yani AKP de CHP de yeni bir millet tanımı yapmaya çalışıyor!

***

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise “Bu komisyonu kurulacaktır diye direten ve dayatan da aslında bakarsanız Abdullah Öcalan’dır. 2013 yılında o birinci ihanet sürecinde kendisi ile yapılan görüşmelerde önerdiği şeydir aslında bu komisyon. Bu komisyonun kanunu yok, kanun teklifi hazırlama yetkisi yok. Bu komisyon bir korsan komisyon...

İmralı’ya gidilmesini engelleyemeyen koskoca ana muhalefet partisi artık o komisyondan çekilmelidir, artık o komisyonda bulunmamalıdır, bu ihanete daha fazla ortak olmamalıdır.” diyerek CHP’yi bir defa daha uyardı.

***

“Eşit vatandaşlık” kavramını ve talebini, Türkiye’de ilk defa gündeme getiren kişi, PKK terör örgütünün başı Abdullah Öcalan’dır.

Çözüm sürecinde, PKK’nın birinci talebi eşit vatandaşlıktı. Bu, Türkiye’nin Türklerin ve Kürtlerin ortak vatanı olduğunun Anayasa’da belirtilmesi talebiydi!

“Eşit vatandaşlık” sazını, 15 Nisan 2015''te AKP ele aldı. Dönemin AKP Genel Başkanı ve Başbakanı Ahmet Davutoğlu, AKP’nin seçim bildirgesini açıkladı. Bildirgede Yeni Anayasa'da, 1921 Anayasası’nın referans kabul edileceğini ve "eşit vatandaşlık" anlayışının esas alınacağı bildiriliyordu. 1921 Anayasası’nda millet adı belirtilmemişti. Dolayısıyla AKP'nin “Türksüz bir Anayasa” tasarladığı anlaşılıyordu.

Kemal Kılıçdaroğlu da 2017'deki adalet yürüyüşünün sonunda Maltepe'de yaptığı mitingde yeni bir toplumsal sözleşmeden; yeni bir anayasa hedefinden söz etmiş ve “Toplumsal barışımızı bozan tüm antidemokratik uygulamalara, eşit yurttaşlık temelinde son verilmelidir” demişti.

***

Prof. Dr. Birgül Ayman Güler'in ifade ettiği gibi “eşit vatandaşlık”la kastedilen, Yugoslavya, Lübnan ve Irak’taki gibi “etnik vatandaşlık”tır. Yani hem kendi etnik devletinizin vatandaşı olacaksınız hem de federasyonun! Böylece, ulus devlete, üniter devlete ve laik devlete veda edeceksiniz! Eşit vatandaşlığın anlamı budur. Bu da Türkiye’nin millet birliğini dağıtır!

***

Defalarca izah ettiğim gibi Türkiye'nin başındaki en büyük tehdit, PKK’dan önce ABD ve AB dayatması olan “etnik vatandaşlık” taleplerini, AKP'nin de CHP'nin de vaat olarak gündeme getirmesidir!