Etten 25 kat daha fazla protein var. Lezzetiyle etin önüne geçiyor. Et yiyemeyen emekliler sevinmesin bu da çok pahalı
Etten 25 kat daha fazla protein var. Lezzetiyle etin önüne geçiyor. Et yiyemeyen emekliler sevinmesin bu da çok pahalı
Kaynak: Haber Merkezi
İstiridye mantarının besin açısından zengin ve damak zevkine hitap eden bir gıda olduğu bildirildi. Bu gıdanın etten 25 kat daha fazla proteini olduğu ifade edildi. Faydalarıyla göz dolduran istiridye mantarıyla ilgili, "Et yiyemeyen emekliler sevinmesin bu da çok pahalı" yorumu da yapıldı.