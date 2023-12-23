Doğadan gelen mucize beyni tıkır tıkır çalıştırıyor. Vücuda vitamin depoluyor. Bağışıklığı güçlendiriyor

Sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelen insanlara yeni müjde besin ortaya çıktı.

Doğadan gelen mucize olan istiridye mantarı bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve vücuda vitamin depolamasıyla dikkatlerden kaçmadı.

İşte istiridye mantarıyla ilgili tüm detaylar…

İSTİRİDYE MANTARI NEDİR?

İstiridye mantarı, kavak ve kayın ağaçlarının gövdelerinde büyüyen ve yenebilen bir mantar çeşidi olduğu biliniyor. Kabuklu bir görüntüsü olan bu mantar istiridye mantarı adını bu sebepten aldığı bildirildi.

Bazı insanların ona kavak mantarı, kayın mantarı, yaprak mantarı veya karakulak mantarı da dedikleri ifade edildi.

İSTİRİDYE MANTARININ FAYDALARI

-İstiridye mantarı, vitamin, mineral, su ve diğer bileşenler bakımından zengin bir besindir. Lif, protein, magnezyum, selenyum, demir, bakır, fosfor, potasyum, çinko, manganez, folat, pantotenik asit, B1, B2, B3, B6 ve D vitamini içerir. Demir açısından kırmızı et ile yarışabilir. Et yiyemediğiniz zamanlarda istiridye mantarını rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

- Beyin sağlığına katkıda bulunur. Niasin içeriği ile Alzheimer hastalığına karşı korur. Besin ögeleri ile beynin çalışmasını geliştirir.

- Antioksidan olarak vücuttaki zararlı serbest radikalleri nötralize eder. Bu sayede hücreleri korur, toksinleri atar, bağışıklığı arttırır ve kanser riskini azaltır. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların çoğunda istiridye mantarı bulunur.

- Doğal antibiyotik olarak bakteri, mikrop ve virüslere karşı savaşır. İltihaplanmayı önler ve otoimmün hastalıkların belirtilerini hafifletir.

- Demir ve folat kaynağı olarak anemi hastalarına iyi gelir. Kansızlık ve demir eksikliğini giderir.

- Kolesterol düşürücü olarak kandaki kötü kolesterolü azaltır. Kolesterol dengesini sağlar. Araştırmalar, istiridye mantarı tüketmenin kolesterolü %37, trigliseridi %45 düşürdüğünü göstermiştir. Kolesterol ilaçlarının içinde de istiridye mantarı vardır.

- Bağırsak dostu olarak yüksek lif içeriği ile sindirimi kolaylaştırır. Kabızlığı önler.

- Tansiyon düzenleyici olarak potasyum içeriği ile tuzun zararlarını azaltır. Yüksek tansiyonu düşürür.

- Zayıflamaya yardımcı olur. Düşük yağ içeriği ile kilo sorunu olanlara uygundur. Sindirimi destekleyerek kabızlığı çözer. Hem besleyici hem de kilo vermeyi kolaylaştıran bir besindir.