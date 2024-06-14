EURO 2024 başlıyor. Almanya İskoçya: İlk 11'ler

Türkiye'nin de yer aldığı EURO 2024 bugün oynanacak maç ile başlayacak.
Turnuvanın ev sahibi Almanya, A Grubu ilk maçında İskoçya ile mücadele edecek.
Allianz Arena'da yapılacak maçın ilk 11'leri belli oldu.
Almanya: Neuer, Rüdiger, Tah, Kimmich, Havertz, Kroos, Musiala, Wirtz, Mittelstadt, İlkay, Andrich
İskoçya: Gunn, Porteus, Hendry, Tierney, Ralston, McTominay, McGinn, Robertson, McGregor, Christie, Adams
Mücadele saat 22.00'de başlayacak. TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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