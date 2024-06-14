EURO 2024 başlıyor. Almanya İskoçya: İlk 11'ler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
EURO 2024 başlıyor. Almanya İskoçya: İlk 11'ler

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) başlıyor. Turnuvanın ev sahibi Almanya, ilk maçında İskoçya ile karşılaşacak. İşte maçın ilk 11'leri...

Türkiye'nin de yer aldığı EURO 2024 bugün oynanacak maç ile başlayacak.

Turnuvanın ev sahibi Almanya, A Grubu ilk maçında İskoçya ile mücadele edecek.

Allianz Arena'da yapılacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

Almanya: Neuer, Rüdiger, Tah, Kimmich, Havertz, Kroos, Musiala, Wirtz, Mittelstadt, İlkay, Andrich

İskoçya: Gunn, Porteus, Hendry, Tierney, Ralston, McTominay, McGinn, Robertson, McGregor, Christie, Adams

Mücadele saat 22.00'de başlayacak. TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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