Crespo veda etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Crespo veda etti

Fenerbahçe’den geçen sezonun devre arasında kiralık olarak ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano’ya veda etti.

Fenerbahçe’nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, kiralık olarak forma giydiği Rayo Vallecano ile sözleşme şartlarında anlaşamadığı için sarı-lacivertlilere geri döndü.

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Ocak ayında satın alma opsiyonu ile birlikte İspanyol ekibine kiralanan Crespo, La Liga’da 4’ü ilk 11 olmak üzere 15 maçta görev aldı.

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Crespo, ayrılığı ile ilgili yaptığı açıklamada kulüpte forma giymesinin kendisi için bir onur olduğunu belirterek, takım arkadaşları ve kulüpte çalışan herkese teşekkürlerini iletti.

Yeni sezon öncesi Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarına başlayacak olan Fenerbahçe’nin kadro planlaması da kamp sürecinden sonra belli olacak.

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