25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

EURO 2024 elemelerinde 8 maçta 24 gol

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ne 8 karşılaşmayla devam edildi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 05:33
Takip Et

EURO 2024 elemelerinde toplu sonuçlar

EURO 2024 elemelerinde 8 maçta 24 gol
+
Aa
-

EURO 2024 Elemeleri'ndeki B, E, F ve G gruplarında ilk hafta maçları yapıldı.

Fransa, B Grubu'nda Hollanda'yı Antoine Griezmann'ın 2, Dayot Upamecano'nun 8, Kylian Mbappe'nin 21. ve 88. dakikalarda attığı gollerle 4-0 yendi. Mbappe, 38 gole ulaşarak Karim Benzema'yı (37) geride bıraktı ve Fransa Milli Takımı'nın en golcüleri listesinde 5. sıraya yükseldi.

B Grubu'nun diğer maçında Yunanistan, Cebelitarık'ı 11. dakikada Georgios Masouras, 45. ve 58. dakikalarda Trabzonsporlu futbolcular Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas'ın kaydettiği gollerle 3-0'lık skorla geçti.

F Grubu'nda ise Belçika, İsveç'i 35, 49. ve 83. dakikalarda Romelu Lukaku'nun bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. İsveç'te 73. dakikada oyuna giren 41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Avrupa Şampiyonası elemelerinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.

Elemelerin ilk haftası, bugün 3 grupta oynanacak 7 maçla tamamlanacak.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu
Fransa-Hollanda: 4-0

Cebelitarık-Yunanistan: 0-3

E Grubu
Çekya-Polonya: 3-1

Moldova-Faroe Adaları: 1-1

F Grubu
İsveç-Belçika: 0-3

Avusturya-Azerbaycan: 4-1

G Grubu
Bulgaristan-Karadağ: 0-1

Sırbistan-Litvanya: 2-0

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
2
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
3
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
4
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
5
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿Ataması kolay ve yüksek maaşlı meslekler belli oldu
﻿AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay
6
﻿AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay
﻿AFAD'dan eyvah dedirten deprem uyarısı. Tam 80 fay
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
7
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿EURO 2024 elemelerinde 8 maçta 24 gol
﻿EURO 2024 elemelerinde 8 maçta 24 gol
﻿EURO 2024 elemelerinde 8 maçta 24 gol
﻿İstanbul'da huzur uygulaması: 391 gözaltı
﻿İstanbul'da huzur uygulaması: 391 gözaltı
﻿İstanbul'da huzur uygulaması: 391 gözaltı
﻿A Milli Takım'ın 11'i belli oldu. Ermenistan Türkiye hangi kanalda 
﻿A Milli Takım'ın 11'i belli oldu. Ermenistan Türkiye hangi kanalda 
﻿A Milli Takım'ın 11'i belli oldu. Ermenistan Türkiye hangi kanalda 
﻿Beşiktaş'ın hamlesi İtalya'yı sarstı. El Shaarawy geliyor
﻿Beşiktaş'ın hamlesi İtalya'yı sarstı. El Shaarawy geliyor
﻿Beşiktaş'ın hamlesi İtalya'yı sarstı. El Shaarawy geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.