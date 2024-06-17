EURO 2024'te 3 maç var. Halil Umut Meler sahnede

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
EURO 2024'te 3 maç var. Halil Umut Meler sahnede

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün 3 karşılaşma oynanacak. Halil Umut Meler de sahne alacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) bugün 3 karşılaşma var.

Günün ilk maçında E Grubu'nda Romanya ile Ukrayna karşı karşıya gelecek. Münih Arena'da oynanacak maçın başlama saati 16.00. Karşılaşmanın hakemi İsveçli Glenn Nyberg.

E Grubu'ndaki diğer maçta ise Belçika ile Slovakya mücadele edecek. Frankfurt Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcıları ise Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy.

EURO 2024'de F Grubu'nda da Avusturya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Düsseldorf Arena'da oynanacak karşılaşmanın başlama saati 22.00. Maçta İspanyol hakem Jesus Gil Manzano görev yapacak.

İlgili Haberler
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 17 Haziran 2024. Bugünkü maçlar
Son Haberler
Gelen adisyon herkesi şoke etti. Bir bardak 125 lira 1 dilim böreğe 500 lira verdiler Ekonomi
Gelen adisyon herkesi şoke etti. Bir bardak 125 lira 1 dilim böreğe 500 lira verdiler
Afyonkarahisar’da korkunç kaza. Motosikletteki 2 genç ağır yaralandı Yerel Haberler
Afyonkarahisar’da korkunç kaza. Motosikletteki 2 genç ağır yaralandı
Fatih Terim imzayı attı. Yeni takımı şaşırttı Spor
Fatih Terim imzayı attı. Yeni takımı şaşırttı
48 saat içinde öldürüyor. Vaka sayısı 1000'e yaklaştı Sağlık
48 saat içinde öldürüyor. Vaka sayısı 1000'e yaklaştı
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 17 Haziran 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 17 Haziran 2024. Bugünkü maçlar
Altı katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu Gündem
Altı katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu
İsrail askerine destek veren dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino aracına zar zor binip kaçtı Magazin
İsrail askerine destek veren dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino aracına zar zor binip kaçtı