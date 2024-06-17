EURO 2024'te 3 maç var. Halil Umut Meler sahnede

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) bugün 3 karşılaşma var.

Günün ilk maçında E Grubu'nda Romanya ile Ukrayna karşı karşıya gelecek. Münih Arena'da oynanacak maçın başlama saati 16.00. Karşılaşmanın hakemi İsveçli Glenn Nyberg.

E Grubu'ndaki diğer maçta ise Belçika ile Slovakya mücadele edecek. Frankfurt Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcıları ise Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy.

EURO 2024'de F Grubu'nda da Avusturya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Düsseldorf Arena'da oynanacak karşılaşmanın başlama saati 22.00. Maçta İspanyol hakem Jesus Gil Manzano görev yapacak.

