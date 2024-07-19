EURO 2024'teki büyük skandal ortaya çıktı

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası nefes kesen bir final ile sona erdi.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan dev finalde İspanya rakibi İngiltere’yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İspanya’ya galibiyeti getiren golleri 47. Dakikada Nico Williams ve 86. Dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti. İngiltere’nin tek golü ise 73. Dakikada Cole Palmer’den geldi.

Tarihinde 4. Kez Avrupa şampiyonu olarak rekor kıran İspanyollar büyük bir sevinç yaşarken maçtaki skandal günler sonra ortaya çıktı.

90 dakika sonunda 4. Hakem Szymon Marciniak 4 dakika oynanmayan zaman olduğuna karar vererek tabelasını kaldırdı.

TOP SADECE 56 SANİYE OYUNDA KALDI

Sık sık oyunun durduğu uzatma anlarında top sadece 56 saniye oyunda kaldı.

1 farkın olduğu maçta her saniye kıymetliyken hakem François Letexier’in 4 dakika olur olmaz oyunu bitirmesi sosyal medyada gündem oldu.

Özelikle İngiliz futbolseverler sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda Letexier’e isyan etti.