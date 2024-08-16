Euro Bölgesi'nde 22,3 milyar euroluk dış ticaret fazlası

Kaynak: AA
Euro Bölgesi'nde 22,3 milyar euroluk dış ticaret fazlası

Euro Bölgesi haziran ayında 22,3 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nde ticaret fazlası

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Eurostat göre, AB'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azalarak 212,3 milyar euro ithalatı ise yüzde 7,7 düşerek 191,4 milyar euro oldu.

AB'nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 20,9 milyar euro olarak belirlendi.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat haziranda 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 gerileyerek 236,7 milyar avro, ithalat da yüzde 8,6 düşüşle 214,4 milyar euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası haziranda 22,3 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 44,6 milyar avro ile ABD, 28 milyar avro ile İngiltere, 19,1 milyar euro ile Çin, 15,4 milyar avro ile İsviçre ve 8,3 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 39,7 milyar euro ile Çin, 25,9 milyar avro ile ABD, 14,1 milyar euro ile İngiltere, 10,8 milyar euro ile İsviçre, 8,3 milyar euro ile Norveç ve 8 milyar euro ile Türkiye oldu.

Son Haberler
Sağlık açısından günlük ne kadar kahve tüketilmeli? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor! Sağlık
Sağlık açısından günlük ne kadar kahve tüketilmeli? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Süper Lig maçları ertelendi. TFF'den flaş karar Spor
Süper Lig maçları ertelendi. TFF'den flaş karar
Ankara'da farklı suçlardan aranan 580 şüpheli yakalandı Gündem
Ankara'da farklı suçlardan aranan 580 şüpheli yakalandı
Terör propagandası yapanlara gözaltı Yerel Haberler
Terör propagandası yapanlara gözaltı
Almanların dev bankasından flaş altın tahmini Dünya
Almanların dev bankasından flaş altın tahmini
Valilikten sıcaklık uyarısı Yerel Haberler
Valilikten sıcaklık uyarısı
Hamas'tan ateşkes açıklaması Dünya
Hamas'tan ateşkes açıklaması