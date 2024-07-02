Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,5 oldu

Avrupa'da enflasyon

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'tan enflasyon açıklaması. Euro Bölgesi hazıran ayına ilişkin öncü enflasyon verileri açıklandı.

Eurostat'a göre Euro bölgesinde mayısta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon oranı haziranda geriledi ve yüzde 2,5'a düştü. TÜFE, haziranda aylık bazda ise yüzde 0,2 yükseliş gösterdi. .

Piyasa beklentileri anketinde de haziranda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olması tahmin ediliyordu.

Avrupa'daki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4,1 ile hizmet sektöründegerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,2 ile enerji ürünleri izledi.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon haziranda yıllık yüzde 2,9, aylık 0,3 seviyesinde ölçüldü. Avrupa Birliği uyumlu verilere göre, en çok enflasyon haziranda Belçika'da yüzde 5,5, İspanya'da yüzde 3,5, Hırvatistan ve Hollanda'da yüzde 3,4, Avusturya'da yüzde 3,2, Almanya ve Fransa'da yüzde 2,5 olarak ölçüldü.