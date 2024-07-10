Euro yeni zirveyi gördü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Euro yeni zirveyi gördü

Euro/TL hafta ortasında tarihi rekor seviyesini test etti.

Dünden beri yükselişin hakim olduğu Euro/TL bugün 35,70 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dünü 35,37 – 35,65 bandı aralığında tamamlayan Euro/TL günü 35,54 seviyesinde geride bıraktı.

Dün 35,65 seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza atan Euro/TL, bugün yeniden bir rekor seviyeyi daha test etti.

Türk Lirası’ndaki kayıplar hızla derinleşiyor. Değersizleşen TL, döviz kurların rekorları beraberinde getiriyor.

bugün sabah 09.00 civarında 35,57 seviyesinde yükselişlerini sürdürüyor. Bu yükselişini hızlandırarak öğlen seansında rekor tazeledi.

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