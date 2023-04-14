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THY Euroleague Panathinaikos'a cezayı kesti

Euroleague yönetimi Panathinaikos'a 2 galibiyet silme cezası verdi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 17:27
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Euroleague Panathinaikos'a ceza verdi

THY Euroleague Panathinaikos'a cezayı kesti
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THY Euroleague'de mücadele eden Panathinaikos, finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 galibiyet silme cezası aldı. Organizasyondan yapılan açıklamada, finansal fair play yükümlülüklerini yerine getiremeyen Panathinaikos'un 2022-2023 sezonunda iki galibiyetinin silineceği belirtildi.

PLAY-OFF'UN DIŞINDA KALMIŞTI
Normal sezonun sona ermesiyle uygulanacak kararın, rakip takımları, oyuncu ve takım istatistiklerini etkilemeyeceği ifade edildi. Ligde sezonun son maçına çıkacak Panathinaikos, 11 galibiyet ve 22 mağlubiyetle play-off'un dışında kalmıştı.

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