Eurovision birincisinden Bahçeli'yi kızdıracak Türkiye mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında eleştirdiği Eurovision birincisi Nemo, Türkiye'deki hayranlarına özel bir mesaj iletti.

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 68. Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Nemo, Türkiye'ye yönelik bir video mesaj yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Nemo, "Selamlar, ben Nemo. Türkiye'deki dostlarıma ve hayranlarıma sevgilerimi iletiyorum. Umuyorum ki yakın zamanda bir araya gelir, hasret giderir ve birlikte müziğin tadını çıkarırız" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ TÜYLÜ CEKETİNİ, MAKYAJINI VE PEMBE SATEN ETEĞİNİ ELEŞTİRMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yarışmanın ardından şu sözleri sarf etmişti:

"İsviçreli erkek sanatçının tüylü ceket, bol makyajlı ve pembe saten etekle sahneye çıkması, utanç verici bir yozlaşmanın kanıtıdır.

Eğer bunun adı çağdaşlık olarak konuluyorsa, biz de diyoruz ki böyle bir çağdaşlık anlayışı yanlıştır. Eğer bunun adı modernlik olarak geçiyorsa, biz de net bir şekilde ifade ediyoruz ki böyle bir modernlik kabul edilemez."