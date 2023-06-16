Ev alma hayallerini yıkan bilgi ortaya çıktı

Merkez Bankası, nisan ayı için konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre konut fiyatları nisanda, bir önceki aya göre yüzde 4,7, bir önceki yılın nisan ayına kıyasla ise yüzde 121,3 oranında arttı. Konut fiyatlarındaki reel artış ise yüzde 53 olarak hesaplandı.

Endeks, son bir yılda İstanbul'da yüzde 114,1, Ankara'da yüzde 126,1, İzmir'de ise yüzde 123 oranında yükseldi.

İSTANBUL'DA METREKARE FİYATI 35 BİN LİRAYI GEÇTİ

Aylık bazda ise konut fiyatları İstanbul'da yüzde 4,2, Ankara'da yüzde 6,2, İzmir'de ise yüzde 5 oranında arttı.

Verilere göre Türkiye'de bir konutun birim metrekare fiyatı 22 bin 841 liraya yükseldi. İstanbul'da bir konutun birim metrekare fiyatı 35 bin 114 lira, Ankara'da 16 bin 800 lira ve İzmir'de ise 26 bin 582 lira oldu.